Продукты, которые не стоит употреблять перед сном

Независимо от того, сосредоточены вы на максимальной потере жира или наборе мышечной массы, определенные продукты всегда должны быть исключены из рациона перед сном, если конечно вы не хотите набрать немного жирка.

Самая частая ошибка это строгая диета

Помните, практикуя различные строгие диеты вы подвергаете ваш организм большому риску истощения. Так может вы и похудеете и добьетесь результатов, на которые вы надеялись, но что будет происходить в вашей эндокринной системе в этот момент?

Молоко

Хотя считается относительно здоровым источником белка и кальция, проблема в том, что в стакане молока большое содержание лактозы. Лактоза это углевод, а углевод на ночь это жир. К тому же некоторые люди вообще не переваривают лактозу или переваривают с трудностями.

Макаронные изделия

Следующим в нашем списке продуктов, которых надо избегать перед сном это макароны.

Шоколад

Шоколад является не только продуктом с большим количеством сахара и жира, он также содержит кофеин. Если вы чувствительны к этому стимулятора, шоколад может лишить вас драгоценного сна, а вам нужно что бы ваше тело восстановилось после тренировок.

В результате, ваш прогресс будет куда скромнее и большого роста мышечной массы вы не получите. У спортсменов которые плохо высыпаются повышается уровень кортизола в крови, а он стимулирует разрушение мышечной ткани атлета. И не забывайте, что кофеин возбуждает нервную систему, а в ночное время это как минимум не практично и не нужно любому человеку. И не забывайте, что если вы живете в Украине то шоколада у нас не существует. В шоколад добавляется кокосовое масло (огромное количество жира).

Большие объемы мяса

Частая ошибка если я сегодня перед сном сем килограмм белка то завтра я проснусь с бицепсом 45 см.

Логика: Вы знаете, что вашему телу будут необходимые аминокислоты и белки для ремонта и наращивания мышечной массы в течение следующих восьми часов сна.

Вы также знаете, что белок имеет незначительное влияние на уровень сахара в крови, что делает его хорошим диетическим выбором в ночное время.

Да, это все правда, но все надо делать в меру. Обычно вам требуется определенное количество белка но считать ее нужно исходя из собственного веса.

Помните, что лишний белок не наращивает мышцы, а перерабатывается организмом, что сильно нагружает вашу пищеварительную систему и не способствует здоровому сну.

Сельдерей

Если вы на строгой диете и исключили все жиры, то наверняка овощи составляют основу вашего рациона.

Сельдерей действует как мочегонное средство в организме, поэтому его не рекомендуется есть на ночь если вы хотите полноценно высыпаться, то частые пробуждения по нужде вам не пойдут на пользу.

Фруктовый сок

И наконец частая ошибка это пить фруктовый сок на ноч: апельсиновый, грейпфрутовый, клюквенный сок. Фруктовые соки содержат много сахара и провоцируют всплеск уровня инсулина ночью.

gazeta.ua