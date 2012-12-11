Магнитные бури в декабре

В период повышеной активности на солнце, или так называемых магнитных бурь, и люди, и техника временно "выходят из строя". И если мы можем страдать ухудшениями самочувствия, давлением, головными болями и даже мигренями, то техника дает сбои в системах управления и навигации.

Кроме сердечно-сосудистого синдрома (повышеного давления), зависимых от погоды людей в дни магнитных бурь могут беспокоить астения (слабость), угнетенное настроение, одышка, тошнота, боли в животе и суставах.

Уменьшить последствия погодных катаклизмов можно при помощи народных средств - трав и пряностей, таких как корень солодки. Он имеет в составе кумарины, которые уменьшают свертываемость крови, поэтому настой корня солодки будет полезен всем метеочувствительным сердечникам.

Кроме того, солодка содержит множество антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет, и стимулирует выработку гормонов надпочечников, которые оказывают противовоспалительное действие и уменьшают ломоту в суставах.

Врачи также рекомендуют метеочувствительным людям в период магнитных бурь не употреблять калорийные блюда и алкоголь, не нагружать себя физическим трудом, избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать.

Расписание магнитных бурь в декабре:

- 12.12 - с 16.00 до 20.00

- 19.12 - с 13.00 до 19.00

- 27.12 - с 02.00 до 06.00 и с 14.00 до 16.00

- 29.12 - с 06.00 до 13.00

- 31.12 - с 11.00 до 13.00 и с 20.00 до 22.00

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