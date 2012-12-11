Стрессы подтачивают организм женщины

Современная цивилизация изменила нашу жизнь, сделав ее в чем-то намного лучше и более содержательной, но кое в чем создала и новые проблемы. Теперь большинство семей не могут рассчитывать только на одного "кормильца" - мужчину. А иногда женщины, дисциплинированы и более придирчивы, чем сильный пол, достигают лучших успехов в работе. Поэтому они постоянно вынуждены придерживаться напряженного рабочего ритма, часто находясь в состоянии хронического стресса. Современные темпы жизни женщины, которая хочет достичь успехов в карьере, вряд ли дадут ей возможность расслабиться тогда, когда она этого пожелает, и даже в том случае, когда это необходимо ее организму. Например, в так называемые критические дни.

Плохое самочувствие может возникать у женщин еще за неделю до менструации, и называют такое состояние "предменструальным синдромом".

Дисфункциональное маточное кровотечение чаще всего связано с расстройствами эндокринной системы, нарушениями питания, физическими перегрузками и тому подобное.

Не меньше обеспокоенности у женщины вызывает и аменорея (отсутствие месячных). Кроме того, во время менструации женщина становится впечатлительной к разным воспалительным заболеваниям, а еще страдает ее нервная система - наблюдается повышенная раздражительность. Некоторые расстройства менструального цикла нуждаются во вмешательстве высококвалифицированных специалистов, но чаще всего женщине в это время нужен обычный баланс труда и отдыха, полноценное питание, а также использование определенных фитопрепаратов.