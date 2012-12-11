Лучший завтрак для борьбы с сонливостью
10:19, 11 декабря 2012Зарубежные новости
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Белок и отсутствие сахара
Ученые из Кембриджского университета провели исследование, согласно которому были определены продукты, поев которые на завтрак можно предотвратить проявление сонливости в течении всего дня.
Руководитель исследования заверил, что бороться с дневной сонливостью нужно не с помощью кофе, как считают многие. С сонливостью поможет справиться белок и отсутствие сахара.
Самым подходящим завтраком является яичница. Белок куриных яиц, в состав которого входят вещества, напоминающие орексин, эффективно стимулирует мозговую активность. И все потому, что орексин ускоряет взаимодействие различных участков головного мозга человека, а его недостаток, как раз и провоцирует дневную сонливость.
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