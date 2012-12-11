Лучший завтрак для борьбы с сонливостью

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, согласно которому были определены продукты, поев которые на завтрак можно предотвратить проявление сонливости в течении всего дня.

Руководитель исследования заверил, что бороться с дневной сонливостью нужно не с помощью кофе, как считают многие. С сонливостью поможет справиться белок и отсутствие сахара.

Самым подходящим завтраком является яичница. Белок куриных яиц, в состав которого входят вещества, напоминающие орексин, эффективно стимулирует мозговую активность. И все потому, что орексин ускоряет взаимодействие различных участков головного мозга человека, а его недостаток, как раз и провоцирует дневную сонливость.

korzonews.info