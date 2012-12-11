"Конец света 2012": как пережить истерию?

Только ленивый сейчас не высказал опасений о приближающемся конце света. В Киеве якобы сдают в аренду бункеры, звезды шоу-бизнеса призывают скупать спички и консервацию, а СМИ смакуют прогнозы астрологов и ученых.

Если честно, редакция Lady.tochka.net не очень верит в то, что 21 декабря все закончиться. Но мы понимаем, что разговоры о надвигающемся конце света могут серьезно выбить из колеи любого человека. Потому мы подготовили для тебя несколько советов, которые тебе помогут отвлечься от грустных мыслей.

1. Не разговаривай с соседями.

Разговоры о надвигающемся конце света - сейчас самая популярная тема для досужих бесед. А у тебя, как у истинной девушки Lady.tochka.net, попросту нет времени на пустую болтовню. Не стесняйся пресекать такие разговоры и переключать тему на что-то более интересное или полезное. Таким образом, ты и время сэкономишь, и твое бурное воображение останется без красочных картин надвигающегося Апокалипсиса.

2. Займись подготовкой к Новому году.

Приятная праздничная суета гарантировано отвлечет тебя от неприятных мыслей о конце света. Купи подарки родным, укрась дом яркими праздничными аксессуарами, начни планировать супер-вечеринку. Таким образом, ты убьешь двух зайцев: излечишься от депрессии и вечеринка, которую ты начала планировать почти за месяц, гарантировано получится незабываемой.

3. Включи мозг

Это уже четвертый конец света, который гарантировано должен был уничтожить нашу планету только в этом году. Первые три мы уже успешно пережили, подумай, насколько высока вероятность, что прогнозы, которые столько раз не сбывались, хоть раз будут верны? Другие веские и успокаивающие аргументы против конца света ты с легкостью найдешь в любом поисковике.

4. Купи билеты на 22 декабря

В идеале если это будут билеты на самолет в теплую страну. Но концерт или спектакль, которого ты давно ждала - отлично подойдут. Твое желание попасть на концерт или поехать в отпуск будет настолько сильным, что ты просто не позволишь этой планете погибнуть 21 числа и сорвать твои планы.

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