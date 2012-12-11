Зимой овсянку ешьте каждый день

Зимой мы нуждаемся в дополнительной порции витаминов и микроэлементов. В оптимальном и наиболее сбалансированном соотношении они находятся в овсяной каше.

Овсяная каша по питательной ценности максимально приближена к грудному молоку. В ней есть витамины А, Е, В1, В2, В6, аминокислоты, а содержащийся в овсянке биотин хорошо излечивает сухость и шелушение кожи, выпадение волос. Это позволяет принимать овсянку даже наружно — в виде масок для лица.

Витаминами красоты диетологи считают витамины группы В. Если их не хватает, появляются красные шелушащиеся пятна на лице, трещинки в углах губ, а волосы и ногти становятся слабыми и ломкими. Главный источник витамина В — постное мясо, печень и хлеб грубого помола.