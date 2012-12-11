Бананы помогают бросить курить
09:16, 11 декабря 2012Зарубежные новости
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Содержатся калий и магний
Желающим бросить курить следует ввести в ежедневный рацион бананы. Об этом сообщил портал Woman.ru.
По данным диетологов, полезные свойства банана обусловлены его уникальным составом.
В банане в избытке содержатся калий и магний – очень полезные микроэлементы, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс.
Кроме того, по результатам недавних исследований, «банановая» диета, насыщенная калием и магнием, помогает бросить курить. Бананы способствуют преодолению так называемого «барьера зависимости» от никотина.
Поэтому бананам заслуженно приписывается свойство избавлять организм от тяги к курению.
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