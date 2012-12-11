В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня у побережья индонезийских островов Танимбар на северо-западе архипелага. Об этом передает Геологическая служба США, сообщают РИА «Новости».

Эпицентр подземного толчка находился в 215 километрах от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угрозы возникновения цунами не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.