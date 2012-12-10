Зимний уход за волосами: рецепты масок

Красивые и блестящие волосы — мечта любой девушки, но для получения хорошего результата нужно приложить усилия. Ведь зимой волосы требуют особого ухода и внимания — перепады температуры значительно сказываются на их состоянии. На морозе в коже головы замедляется кровообращение, потому волосы не получают необходимого количества полезных веществ. А в помещениях воздух, наоборот, очень сухой, потому волосяной стержень пересыхает. В итоге волосы становятся ломкими, секущимися, безжизненными и истощёнными.

Но не спешите расстраиваться — помочь вам смогут питательные маски. Они сделают волосы здоровыми и сильными, подарят им шелковистость и блеск.

Конечно, вы можете использовать уже готовые маски. Есть линии известных брендов, которые выпускают средства, предназначенные специально для зимнего ухода. Они содержат витамины, протеины и кератин, растительные экстракты, в общем, всё то, что необходимо нашим волосам.

Но ещё лучше использовать маску, приготовленную своими руками.

Если у вас жирные волосы, приготовьте маску, состоящую из яичного желтка, пары капель касторового масла и чайной ложки любого растительного масла. Нанесите смесь примерно на 15–20 минут, закутайте волосы полотенцем. Затем хорошо промойте волосы с шампунем, можно прополоскать раствором яблочного уксуса. Такая маска отлично впитывает излишки кожного сала, помогая волосам оставаться чистыми дольше.

Если у вас сухие волосы, попробуйте смесь оливкового и касторового масла по 1 стол. ложке в соединении с чайн. ложкой шампуня для сухих волос. Смесь втирают в кожу головы и накрывают полотенцем на 15–20 минут. Затем вымойте волосы с помощью шампуня.

Если у вас смешанный тип, ваши волосы страдают в зимний период больше всего. Они плохо расчёсываются, кончики топорщатся и выглядят пересушенными, а возле корней волосы жирные. При относительно хорошем состоянии волос, нужно делать маски примерно раз в месяц. Если ваши волосы плохо переносят морозы, маски нужно делать 2–3 раза в неделю.

Для вас есть несколько вариантов питательных масок:

1. Самое большое распространение и всеобщее признание получили домашние маски, изготовленные на основе сырых яиц, растительных масел (оливковое и репейное), мёда, глины, коньяка и уксуса. Эти компоненты есть практически в каждом виде масок.

2. Самыми щадящими, но эффективными считаются глиняные маски, которые берут своё начало от египетской царицы Клеопатры. Постоянное использование таких масок стимулирует микроциркуляцию кожи головы и придаёт волосам объём, не утяжеляя их. Глину вы можете найти в любой аптеке, и развести до консистенции густой сметаны. Такие маски рекомендуют делать 2 раза в неделю.

3. Большое распространение получили маски на основе кисломолочных продуктов, в первую очередь простокваши и кефира. Нужно всего лишь втереть кефир (или простоквашу) в кожу головы и по всей длине волос. Замотать голову плёнкой и укрыть полотенцем примерно на 30 минут, после чего хорошенько промыть тёплой водой с помощью шампуня.

4. Для всех волос подходит маски из касторового, репейного масел и витамина Е. Возьмите каждого ингредиента по 1 стол. ложке и нанесите на влажные волосы и кожу головы примерно на 15 минут и смойте после тёплой водой с шампунем.

Но помните, что для хорошего состояния волос недостаточно использовать только маски. Они — лишь часть комплексного ухода за вашими волосами. Не менее важную роль играет и питание. Зимой важно употреблять пищу, богатую углеводами, витаминами групп А, В, С, Е и РР и минералами (кальций, магний, железо). То есть, обязательно включите в свой рацион яйца, рыбу, молоко, сыр, сушёные фрукты и свежие овощи. А вот употребление кофе, чая и сладостей в зимнее время нужно свести к минимуму. Также рекомендуется принимать аптечные витамины (А, В, С и Е). Не отказывайтесь от головного убора — он поможет поддержать нормальный теплообмен между кожей головы и внешней средой.

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