Завтра - "астероидное затмение"

Специалисты NASA заявили, что во вторник, 11 декабря, по соседству с Землей пролетит астероид размером около 40 метров.

Астероид 2012 XE54, открытый в рамках американского проекта Каталина, пролетит на расстоянии 224,9 тысячи километров от Земли, что примерно вдвое меньше дистанции до Луны.

Астероид был обнаружен в воскресенье американскими астрономами. Позже открытие было подтверждено обсерваторией венгерского университета Сегеда, и японской обсерваторией Морияма.

Объект отнесли к классу аполлоновских астероидов - типу малых планет, орбита которых находится "снаружи" земной и пересекает ее в самой удаленной от Солнца точке.

По оценкам ученых, размер астероида может составлять от 15 до 50 метров. Во вторник, 11 декабря, в 16.53 по Гринвичу (18:53 по Киеву) он пролетит на расстоянии около 225 тысяч километров от Земли, что примерно в два раза меньше дистанции между Землей и Луной.

Согласно расчетам астронома Паскуале Трикарико из американского Института планетологии, незадолго до сближения произойдет редкое событие - прохождение астероида 2012 XE54 сквозь земную тень, "астероидное затмение".

Астероид начнет входить в тень в 01.22 по Гринвичу (03.22 по Киеву), а выйдет - около 02.00 по Гринвичу (04.00 по Киеву).

По словам ученых, на земных процессах это событие никак не отразиться.

Ранее в NASA заявили, что не следует ждать конца света в 2012 году, и опровергли возможность космической катастрофы в ближайшее время.

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