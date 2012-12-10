Сколько соли в сырах

Сыры содержат количество соли, превышающее норму, что вредно сказывается на здоровье любителей этого продукта.

Ученые из Британии исследовали 772 вида сыра, и пришли к выводу, в этом продукте слишком много соли. Например, сыр Cheddar, которые так любят британцы, содержит больше соли, чем пачка чипсов – 0,52 г в 30-граммовой порции.

Грехам Макгрегор, председатель правления CASH и профессор сердечнососудистой медицины института WolfsonInstitute, считает, сыр является сильным источником соли в рационе. Он предполагает, если уменьшит потребление соли в стране на один грамм, удастся предотвратить 12 000 сердечных приступов, инсультов и случаев сердечной недостаточности.

Многие полагают, CASH делает поспешные выводы. Доктор Юдит Брайнс, директор DairyCouncil, констатирует, сыры содержат белки, витамины и важные минералы, например, кальций. И при этом нет научных доказательств таких «сырных» последствий, как сердечные заболевания или инсульты. Брайнс также уверяет, соль добавляется не для улучшения вкуса или запаха, а в технологических целях и в целях безопасности.

likar.info