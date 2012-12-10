Счастье дарят не вещи, а впечатления - психологи

"Психолог Томас Гилович и его коллеги из Корнелльского университета опросили участников эксперимента, какие покупки они делали в последнее время и какие чувства были с ними связаны. При этом они могли называть и предметы, и события. По результатам опроса, впечатления от танцевальных курсов, путешествий или концертов давали участникам больше счастья, чем материальные приобретения, сообщили ученые в Journal of Personality and Social Psychologies", - передает Frankfurter Rundschau.

Кроме того, в ходе эксперимента участникам было предложено описать свою жизнь, включая значимые покупки, и участники чаще говорили о событиях и впечатлениях, а не о покупках. Психологи сделали из этого вывод, что события сильнее влияют на личность, чем материальные достижения.

По словам автора, уже было известно, что радость от покупок кратковременна, поскольку их сравнивают с другими вещами и начинают хотеть других вещей, в то время как воспоминания со временем становятся только краше.

Inopressa