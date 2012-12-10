Как уберечься от падений на льду?

Снежная погода добавила как радости, так и падений.

К врачам травматологам поступают жалобы на переломы лучевой кости, которые возникают, когда человек падает назад или вперед при вытянутой руке.

При падении есть несколько рекомендаций, которые уменьшают шанс возникновения перелома. Врач-травматолог Андрей Стрилецкий утверждает, падение нельзя спланировать, но можно предупредить. Он также советует, прежде всего, без лишней необходимости не перемещаться по опасным заснеженным покрытым льдом местам.

При переходе улицы или любого большого участка дороги следует попытаться упасть на более мягкие участки тела - на «патую точку», на бок, прижимая при этом как верхние, так и нижние конечности.

Так же, врачи рекомендуют выбирать обувь, приспособленную к мокрой погоде и гололедице. Особенно это касается любительниц высоких каблуков.

Красота красотой, а здоровье нужно беречь!

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