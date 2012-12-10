Диета улучшает настроение

Часто нам кажется, что зимние усталость и плохое настроение невозможно преодолеть, и остается только «переждать» до весны. Между тем, сезонная депрессия и работа мозга напрямую связаны, и в это взаимодействие можно вмешаться при помощи… диеты.

Некоторые продукты способны поднять настроение – это научно доказанный факт. Это работает следующим образом: вещества, которые попадают в наш организм с едой, способны вмешиваться в биохимические процессы, которые происходят в нашем теле. И головной мозг – не исключение. Ну, а теперь стоит привести несколько примеров.

Продукты типа овсянки, бананов, нешлифованного риса, а также некоторые овощи содержат специфические углеводные комплексы, которые угнетают всасывание незаменимой аминокислоты триптофана, которая является предшественником ряда нейротрансмиттеров, а также повышают активность мозга.

Секрецию гормона радости – дофамина – можно повысить с помощью приправ. Ученые доказали подобный эффект базилика, черного перца, чилийского перца, чеснока, имбиря, семян горчицы и кунжута, розмарина, куркумы, розмарина и тмина.

Для поддержания уровня другого гормона, непосредственно улучшающего наше настроение – серотонина – подойдет анис, майоран, мускатный орех, мята, шафран, тмин и укроп. К слову, серотонин также известен как «убийца боли».

Чтобы повысить уровень нейромедиатора ацетилхолина, эксперты рекомендуют такие специи, как гвоздика, базилик, тмин, мята и куркума. На уровень другого нейромедиатора – гамма–аминомасляной кислоты – может положительно повлиять… алкоголь. Впрочем, выпивать более двух бокалов в день спиртного уже вредно.

korzonews.info