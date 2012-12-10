Яблоки оздоровят почки

Чистить кишечник, почки и печень от шлаков можно свеклой, яблоками и изюмом. Так советует своим пациентам столичный диетолог Людмила Острова.

"Очистные диеты очень полезны для организма. Они не только очищают от шлаков, но и оздоравливают его, - говорит Людмила Геннадьевна. - Чистить почки лучше яблоками. Просто устройте себе разгрузочные дни, во время которых разрешается только яблоки. Эту диету назначаю пациентам с различными заболеваниями почек. В разгрузочный день нужно съедать до килограмма сырых яблок. Ничего другого употреблять нельзя. При этом обязательно много пить. Лучше пейте минеральную воду или травяные чаи ".

По словам диетолога, кому предыдущая диета не подходит, можно добавлять в рацион яблоки и кефир.

"Это не чисто яблочная диета, а кефирной-яблочная. В течение дня за пять-шесть приемов нужно съесть пять-шесть яблок, запивая каждое стаканом кефира ", - рассказывает диетолог.

В очистных диетах для кишечника рекомендует использовать свеклу и морковь, перловую и гречневую каши, сливы и чернослив.

"Полезными для кишечника является картофельный сок и оливковое масло. Ежедневно нужно выпивать по несколько столовых ложек сока из картофеля. Из чернослива делают лечебную настойку. На литр воды берут два стакана промытого чернослива. Настаивают в течение ночи. Набухшие плоды отжимают. Пьют по одному стакану настоя натощак. В течение дня можно есть салаты из вареных моркови и свеклы ".

Свеклу и отвар из нее также лучше использовать, чтобы оздоровить печень.

"Одну свеклу помойте, залейте тремя литрами воды и поставьте вариться. Когда сварится, потрите на терке в эту же воду и оставьте кипеть на 15-20 минут. После этого узвар процедите и разделите на четыре части. Принимать следует в течение суток каждые 4 часа ", - советует врач.

Есть изюм рекомендует для очищения печени через 2 часа после ужина.

"Надо съедать по 100 грамм изюма 10 дней подряд. После этого нельзя ни есть, ни пить. Изюм считают лучшим очистителем организма от вредных шлаков ".

"Такое лечебное голодание можно проводить только под наблюдением врача. Самостоятельно дома прибегать к таким процедурам опасно, - уверяет диетолог. - Потому что организм может приспособиться к вашим испытаний и начать работать в накопительном режиме. Будет откладывать про запас все что только можно. Тогда будете полнеть даже от кефира и 10 граммов черного шоколада. Жир откладываться у мужчин на животе, у женщин - на бедрах и талии. Сбалансированная очистительная диета под наблюдением врача вернет вам стройную фигуру и поможет подлечить желудок, почки и печень ".

gazeta.ua