В Чехии - вторая волна отравлений метиловым спиртом

Число жертв отравления нелегальным алкоголем в Чехии увеличилось до 38 человек, в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге скончался 61-летний мужчина, сообщает в субботу Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря чешской полиции Штепанку Затлоукалову.

Как отмечает РИА Новости, по словам местных экспертов. в канун рождественских праздников в Чехии началась вторая волна отравлений метиловым спиртом. С начала сентября по всей стране отравились около 90 человек, многие из них ослепли. Этот случай массового отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в Чехии за последние 30 лет.

«Мужчина был госпитализирован с сильным отравлением в больнице в Бенешове. Однако потом его состояние улучшилось и больной был транспортирован в Прагу, где вскоре скончался», - сообщили в полиции. По их словам, одна из найденных бутылок в квартире мужчины содержала 27 процентов метанола.

Власти Чехии вновь призывают сограждан перед употреблением крепких алкогольных напитков тщательно проверять происхождение продукции и наличие на бутылках новых акцизных марок.