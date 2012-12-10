В Европе из-за сильных морозов и снегопадов гибнут люди

Несколько десятков человек, в основном бездомные, погибли в Европе в результате сильных морозов и снегопадов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на европейские СМИ.

Наиболее сильно пострадали Балканские государства, где снег шел более 30 часов подряд. Удар стихии привел к заносам на дорогах, обрыву проводов и перебоям с подачей электроэнергии жителям ряда районов. Около тысячи спасателей задействованы в операциях по эвакуации заблокированных в легковых и грузовых автомобилях.

Сложная ситуация сложилась с авиасообщением. Затруднена работа аэропортов в Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе, отменены десятки рейсов.

На дорогах Германии за сутки произошли около тысячи автомобильных аварий. В целях безопасности железнодорожники приостановили движение скоростных поездов на ряде маршрутов во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах.

В горах Швейцарии лавина сошла на лагерь, где находились 11 туристов. Большинство сумели выбраться из снежного плена самостоятельно. Один человек - подданный Швеции - получил травмы и был доставлен в больницу.