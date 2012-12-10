К "концу света" выпустили специальный набор товаров

В Мексике выпустили специальный набор товаров под названием "На всякий случай", необходимый, как утверждает производитель, в день "конца света" - 21 декабря 2012 года, передает РИА «Новости».

Компания-производитель включила в ассортимент наборов спички, специальный нож (открывающий банки и позволяющий, как утверждают производители, бороться с зомби), шоколад, блокнот для записей воспоминаний (и разведения костра - по необходимости), литровая бутылка воды, а также небольшая бутылочка анисового ликера, который производится на полуострове Юкатан и считается напитком майя.

"Если конец света наступит в 2012 году, то лучше встретить его подготовленными", - утверждают производители наборов.

Между тем, в Чили, еще одной латиноамериканской стране, результаты опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу, показали, что примерно четверть граждан намерены 21 декабря под тем или иным предлогом не пойти на работу. При этом почти половина из них хотят честно признаться работодателям, что слишком суеверны для работы в такой день, а около 30% - попросить выплатить в декабре им зарплату авансом - до наступления "конца света".