Табачный дым меняет форму сердца

Длительное воздействие сигаретного дыма повышает уровень гормона стресса норадреналина и ферментов в сердце, которые изменяют форму левого желудочка, обнаружили учёные Университета Иллинойса /США/. Пятинедельные эксперименты на лабораторных крысах выявили активацию табачным дымом сердечных ферментов под названием митоген-активированный протеин киназа - они регулируют рост клеток в сердечной мышце. Этот процесс может являться одним из ключевых признаков нанесения вреда сердцу при курении, полагают кардиологи.

Эхокардиография грызунов в проведённых тестированиях и рассмотрение ткани сердца под микроскопом показала, что дым от сигарет значительно изменяет форму левого желудочка – основной области сердца, ответственной за кровообращение, и повышает концентрации гормона стресса. Сердечно-сосудистые заболевания развиваются в результате сложного взаимодействия многих элементов в сигаретном дыме. Табачный дым содержит более 4 тыс. различных химических веществ, одним из которых является никотин, однако его роль при развитии и прогрессировании сердечных болезней остаётся спорной, говорят врачи.