Из-за снега отменяют рейсы в аэропортах Европы

Значительные снежные осадки вызвали задержки и отмену рейсов в ряде аэропортов Европы.

Как сообщает Европейская организация по безопасности авиационных полетов Евроконтроль, сегодня проблемы ощущаются в аэропортах Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и в двух парижских аэропортах – Орле и Шарль де Голль.

Кроме того, в аэропорту Брюсселя отменено около 40 рейсов.

Причина проблем – значительные снежные осадки и сильный ветер. Так, по данным метеорологов Бельгии, этой ночью в стране выпало от 5 до 10 сантиметров снега, и снегопады при этом продолжаются.

Евроконтроль также сообщает о возможности возникновения проблем в аэропортах Цюриха и Женевы.