Из-за снега отменяют рейсы в аэропортах Европы
12:44, 07 декабря 2012Зарубежные новости
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Осадки не прекращаются
Значительные снежные осадки вызвали задержки и отмену рейсов в ряде аэропортов Европы.
Как сообщает Европейская организация по безопасности авиационных полетов Евроконтроль, сегодня проблемы ощущаются в аэропортах Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и в двух парижских аэропортах – Орле и Шарль де Голль.
Кроме того, в аэропорту Брюсселя отменено около 40 рейсов.
Причина проблем – значительные снежные осадки и сильный ветер. Так, по данным метеорологов Бельгии, этой ночью в стране выпало от 5 до 10 сантиметров снега, и снегопады при этом продолжаются.
Евроконтроль также сообщает о возможности возникновения проблем в аэропортах Цюриха и Женевы.
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