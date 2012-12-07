Простуду можна "вымыть" теплой водой

Холодное время года – это ко всему прочему еще и самый расцвет простудных заболеваний и гриппа. Поэтому, совсем не лишним будет добавить в свою домашнюю аптечку лекарственных препаратов, способных бороться с этими недугами. Но, оказывается, что помочь справиться с осенне-зимними «неприятностями» может обычная вода.

Медики уверяют, что одним из самых лучших средство против простуды и гриппа является теплая кипяченая вода. Если вы почувствовали приближение простуды, то необходимо срочно вносить коррективы в свое меню.

Откажитесь от еды, чая, кофе, какао, соков и иной жидкости и отдайте предпочтение теплой кипяченой воде. При этом, нужно сказать, что за день нужно выпить не менее полутора-двух литров.

Медики объясняют свой совет тем, что вода обладает исключительным свойством выводить их организма токсины, вирусы и другую «нечисть». Вода также нейтрализует кислую среду в желудке, и поможет ускорить выздоровление.

Правда, нужно сказать, что такой способ избавления от простуды и гриппа подходит далеко не всем. Так, например, по мнению врачей, отказаться от подобных оздоровительных процедур нужно людям с низким уровнем сахара в крови и низким уровнем артериального давления.

Не следует прибегать к данному способу лечения и тем, кто страдает недостаточным кровоснабжением мозга, а также больным вегетососудистой дистонией.

От «сидения» на воде лучше воздержаться людям, чей возраст перевалил за восемьдесят, а также истощенным и ослабленным людям. Для всех остальных же этот способ является одним из самых простых, безболезненных, доступных, эффективных и, что немаловажно, очень дешевым.