Как очистить организм от токсинов

Каждый хочет жить долго и при этом оставаться активным, плодотворно трудиться или широко отдыхать. По мнению немецкого врача Маркуса Локса, этого можно достичь, если объявить войну токсинам, загрязняющим наш организм.

Локс утверждает, что именно токсины вызывают головную боль, боли в мягких тканях и суставах, раздражительность, респираторные, кардиологические и желудочно-кишечные заболевания, аллергические реакции, такие как сыпь, насморк, кашель. Избыток токсинов становится причиной заболеваний, связанных с нарушением иммунной системы. К ним относятся ревматические артриты, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Однако организм можно освободить от накопившихся в нем токсинов и тем самым избавить его от вызванных токсинами хронических заболеваний. И в общем, организм активно этим занимается самостоятельно и вполне успешно, но все чаще терпит неудачу. Ведь, как утверждает, Маркус Локс, "с 1915 года создано более четырех миллионов новых химических элементов, причем их влияние на организм человека в 80 процентах случаев неизвестно".

Для того, чтобы помочь нашим почкам, печени и другим органам очищать наше тело, предлагается пост, во время которого можно потреблять лишь натуральные соки, являющиеся настоящим эликсиром жизни. Для начала поститесь каждую неделю по три дня подряд. Затем - раз в неделю, раз в месяц, по 3 дня каждые 6 месяцев. Во время поста пейте много разведенных кипяченой или минеральной водой свежих овощных и фруктовых соков.

Очистит организм от токсинов, а заодно и обеспечит его энергией и питательными веществами любая из следующих комбинаций фруктов и овощей, рекомендуемых для приготовления соков (компоненты можно сочетать в произвольных соотношениях): морковь, свекла, сельдерей; морковь, яблоко, сельдерей; морковь, огурец, шпинат, петрушка, чеснок; яблоко, клубника, манго; яблоко, банан; апельсин, морковь.

Кроме того, насколько возможно избегайте попадания в организм химикатов; пользуйтесь только натуральными чистящими средствами (уксусом, например); по возможности употребляйте больше натуральных продуктов; для удаления пестицидов с фруктов и овощей старательно промывайте их перед приготовлением пищи; сократите применение пищевых добавок и гормональных препаратов.

"Ваша печень - крайне важный орган. Если она не функционирует должным образом, ваш организм подвергается интоксикации (отравлению) и в результате заболевает", - отмечает доктор Локс. Поэтому нужно принимать антиоксиданты в виде витаминов А, С, Е и минерального селена, которые защищают печень от разрушения свободными радикалами.

Обязательно употребляйте в пищу больше богатой питательными веществами зелени (шпината, листьев горчицы, петрушки) - в них содержится много хлорофилла, потенциального детоксиканта. И разумеется сократите потребление алкоголя - он дает дополнительную нагрузку на печень и затрудняет ее работу.

"Чтобы помочь своему организму вывести токсины и не дать им накапливаться, регулярно поститесь. Давайте себе физическую нагрузку, посещайте сауну, чтобы вызвать усиленное потоотделение, способствующее выведению токсинов из организма. Каждый день, принимая душ, щеткой с мягкой щетиной или губкой массируйте кожу - это стимулирует выделение через кожу токсичных веществ, открывает поры и улучшает обмен веществ", - советует доктор Локс.