Японии опять угрожает цунами

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло сегодня на северо-востоке Японии, объявлена угроза возникновения цунами.

Об этом говорится в сообщении на сайте японского метеорологического агентства, передает РИА «Новости».

Подземные толчки были зафиксированы в 17.18 по местному времени (12.18 мск) . Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Мощные толчки также ощущались в столичном регионе страны Токио.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США сообщило, что магнитуда землетрясения составила 7,4.