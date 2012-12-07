Американцы отправят людей на Луну

Частная американская компания Golden Spike заявила сегодня, что к 2020 году намерена начать пилотируемые экспедиции на Луну по цене 1,5 миллиарда долларов за полет, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на журнал Wired.

Потенциальными клиентами компании, в состав совета директоров которой входят несколько бывших специалистов и менеджеров НАСА, будут не состоятельные космические туристы, а скорее государства и правительства.

"Мы сможем дать странам возможность отправить на поверхность Луны экспедицию в составе двух человек", - заявил сооснователь компании Алан Стерн (Alan Stern), бывший руководитель управления научных миссий НАСА.

Он добавил, что компания уже ведет переговоры с несколькими странами "и к востоку, и к западу"от США, намекнув таким образом, что в числе клиентов может быть и Китай.

Golden Spike намерена следовать бизнес-модели, которую использовала Россия в 1980-1990-е годы. Тогда астронавты из разных стран могли совершить путешествие на станцию "Мир", проводить там научные эксперименты - за соответствующую плату от их правительств.

В последние 2,5 года компания разрабатывала архитектуру миссии. На данный момент она не раскрывает своих инвесторов, однако в числе ее директоров и консультантов оказался венчурный капиталист Эстер Дайсон (Esther Dyson), а также миллионер и бывший претендент на пост президента Ньют Гингрич (Newt Gingrich).

Запуск всего проекта в целом будет стоить, как ожидается, 7-8 миллиардов долларов - в такую сумму обойдется разработка корабля и испытания.

Для сокращения трат Golden Spike намерена прибегать к партнерству с другими аэрокосмическими компаниями, использовать существующие ракеты и корабли. В конечном счете, с нуля потребуется создать только лунный посадочный модуль и лунный скафандр.

Среди партнеров компании - Masten Space Systems, где создается космический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, а также Paragon Space Development, которая разработала системы жизнеобеспечения и скафандры.

Эксперты скептически относятся к проекту, напоминая, что лунная программа "Аполлон"стоила в переводе на нынешние цены около 110 миллиардов долларов - примерно 18 миллиардов за одну посадку.