Арагановое масло - элексир молодости

Без вку­са и за­па­ха, блек­ло-жел­то­го цве­та... Так вы­гля­дит ар­га­но­вое мас­ло – «жид­кое зо­ло­то» бер­бе­ров, уни­вер­саль­ный, аутен­тич­ный и все бо­лее по­пу­ляр­ный се­год­ня ком­по­нент кос­ме­ти­ки.

Со­всем не­дав­но о нем во­об­ще ма­ло кто знал за пре­де­ла­ми аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та.

Меж­ду тем на его ро­ди­не, в Ма­рок­ко, по­лез­ны­ми свойст­ва­ми мас­ла из пло­дов ар­га­ны – ис­по­лин­ско­го «же­лез­но­го» де­ре­ва 15 мет­ров в вы­со­ту, с ко­рой твер­же ста­ли и сро­ком жиз­ни дли­ной в три сто­ле­тия, – поль­зу­ют­ся уже не пер­вую ты­ся­чу лет, упо­треб­ляя его в пи­щу и при­ме­няя в на­род­ной ме­ди­ци­не.

Раз в два го­да ма­рок­кан­ские бер­бе­ры со­би­ра­ют уро­жай пло­дов, по­хо­жих то ли на сли­вы, то ли на олив­ки с тре­мя яд­ра­ми внут­ри, по ви­ду на­по­ми­на­ю­щи­ми мин­даль.

Со­брать их, вы­су­шить на солн­це, рас­ко­лоть кам­ня­ми скор­лу­пу, ко­то­рая в 16 раз креп­че, чем у лес­но­го оре­ха, и от­жать мас­ло – за­ни­мать­ся этим мо­гут ис­клю­чи­тель­но жен­щи­ны.

Им и при­над­ле­жит от­кры­тие: от ра­бо­ты с «креп­ки­ми ореш­ка­ми» ко­жа рук ста­ре­ет мед­лен­нее и дол­го не те­ря­ет то­нус. Та­кое свойст­во объ­яс­ня­ет­ся со­ста­вом мас­ла: мощ­ные ан­ти­ок­си­дан­ты по­ли­фе­но­лы и ви­та­мин Е за­щи­ща­ют ко­жу от воз­дейст­вия сво­бод­ных ра­ди­ка­лов и сол­неч­ной ра­ди­а­ции.

От по­яв­ле­ния пиг­мент­ных пя­тен и мор­щин предох­ра­ня­ет ви­та­мин А. Жир­ные кис­ло­ты Оме­га-6 (их в мас­ле 80%) сти­му­ли­ру­ют в ко­же син­тез кол­ла­ге­на и элас­ти­на, во­ло­сам же при­да­ют блеск.

На фла­ко­нах с кос­ме­ти­чес­ким ар­га­но­вым мас­лом, как пра­ви­ло, нет по­ме­ток «для те­ла», «для ли­ца» или «для во­лос»: про­дукт уни­вер­са­лен и вы­пол­ня­ет функ­ции «три в од­ном».

До­ста­точ­но до­ба­вить не­мно­го мас­ла в ван­ну с ме­дом и мор­ской со­лью, и че­рез пол­ча­са ко­жа те­ла бу­дет до­стой­на вос­хи­щен­но­го: «Ну прос­то пер­сик!»

Ка­пель­ка, на­не­сен­ная пос­ле сня­тия ма­ки­я­жа, умы­ва­ния и то­ни­ка, за счи­та­ные ми­ну­ты ожи­вит цвет ли­ца.

Ар­га­но­вым мас­лом мож­но сма­зать об­го­рев­шую на солн­це или вос­па­лен­ную ко­жу – и вско­ре ощу­тить об­лег­че­ние. А еще это про­ве­рен­ное средст­во от рас­тя­жек и при­зна­ков цел­люли­та.

Го­мео­па­ти­чес­кая до­за, рас­пре­де­лен­ная по влаж­ным или су­хим пря­дям (смы­вать не нуж­но), об­лег­чит рас­че­сы­ва­ние спу­тан­ных во­лос, вос­ста­но­вит по­вреж­ден­ные пос­ле окра­ши­ва­ния, а кон­чи­ки из­ба­вит от се­че­ния.

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