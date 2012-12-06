Арагановое масло - элексир молодости
«Жидкое золото»
Без вкуса и запаха, блекло-желтого цвета... Так выглядит аргановое масло – «жидкое золото» берберов, универсальный, аутентичный и все более популярный сегодня компонент косметики.
Совсем недавно о нем вообще мало кто знал за пределами африканского континента.
Между тем на его родине, в Марокко, полезными свойствами масла из плодов арганы – исполинского «железного» дерева 15 метров в высоту, с корой тверже стали и сроком жизни длиной в три столетия, – пользуются уже не первую тысячу лет, употребляя его в пищу и применяя в народной медицине.
Раз в два года марокканские берберы собирают урожай плодов, похожих то ли на сливы, то ли на оливки с тремя ядрами внутри, по виду напоминающими миндаль.
Собрать их, высушить на солнце, расколоть камнями скорлупу, которая в 16 раз крепче, чем у лесного ореха, и отжать масло – заниматься этим могут исключительно женщины.
Им и принадлежит открытие: от работы с «крепкими орешками» кожа рук стареет медленнее и долго не теряет тонус. Такое свойство объясняется составом масла: мощные антиоксиданты полифенолы и витамин Е защищают кожу от воздействия свободных радикалов и солнечной радиации.
От появления пигментных пятен и морщин предохраняет витамин А. Жирные кислоты Омега-6 (их в масле 80%) стимулируют в коже синтез коллагена и эластина, волосам же придают блеск.
На флаконах с косметическим аргановым маслом, как правило, нет пометок «для тела», «для лица» или «для волос»: продукт универсален и выполняет функции «три в одном».
Достаточно добавить немного масла в ванну с медом и морской солью, и через полчаса кожа тела будет достойна восхищенного: «Ну просто персик!»
Капелька, нанесенная после снятия макияжа, умывания и тоника, за считаные минуты оживит цвет лица.
Аргановым маслом можно смазать обгоревшую на солнце или воспаленную кожу – и вскоре ощутить облегчение. А еще это проверенное средство от растяжек и признаков целлюлита.
Гомеопатическая доза, распределенная по влажным или сухим прядям (смывать не нужно), облегчит расчесывание спутанных волос, восстановит поврежденные после окрашивания, а кончики избавит от сечения.