Дефицит сна приводит к набору веса

Ученые доказали, что при нехватке сна более вероятно, что человек начнет набирать вес.

Ученые установили зависимость между недостатком сна и гормонами грелином и лептином, которые отвечают за аппетит и обмен веществ. Таким образом, чем меньше человек спит – тем больше ему хочется есть, что, в свою очередь, приводит к набору веса.

На сегодняшний день 35% американцев страдают от избыточного веса и 26% спят меньше 6 часов в сутки.

korzonews.info