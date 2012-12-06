Дефицит сна приводит к набору веса
11:08, 06 декабря 2012Зарубежные новости
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35% американцев страдают от избыточного веса
Ученые доказали, что при нехватке сна более вероятно, что человек начнет набирать вес.
Ученые установили зависимость между недостатком сна и гормонами грелином и лептином, которые отвечают за аппетит и обмен веществ. Таким образом, чем меньше человек спит – тем больше ему хочется есть, что, в свою очередь, приводит к набору веса.
На сегодняшний день 35% американцев страдают от избыточного веса и 26% спят меньше 6 часов в сутки.
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