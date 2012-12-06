Современные подростки смогут жить до 100 лет

Люди, родившиеся в середине 1990-х годов, смогут дожить до 100 лет благодаря развитию современной науки, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщают РИА Новости.

"По прогнозам ведущих международных аналитических агентств, жизнь тех, кто родился в середине 90-х годов, может продолжаться в среднем не 80 лет, а более 100. В США уже сейчас страхуют родившихся после 1995 года до 100 лет", — сказала она на открытии первой Всероссийской научной конференции молодых ученых-медиков.

Министр отметила, что в мире формируется новый технологический уклад, который изменит жизнь человека. По словам Скворцовой, ведущие медицинские эксперты прогнозируют, что большинство социально-значимых заболеваний, от которых люди умирают во всем мире, в обозримом будущем станут излечимыми.

"Нас ждет вхождение в новую персонифицированную медицину", — сказала она.