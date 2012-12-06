В ЮАР разбился самолет с врачами Нельсона Манделы

11 человек погибли в ЮАР при крушении военного самолета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс». По данным местной радиостанции EWT, на борту самолета находилась бригада врачей бывшего президента страны Нельсона Манделы, которые намеревались посетить 94-летнего политика для планового осмотра.

Самолет вылетел с военной базы рядом с Преторией и разбился в районе Драконовых гор на востоке страны. Других подробностей инцидента не сообщается.