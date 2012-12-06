В штате Вашингтон разрешена марихуана

Марихуана легализована для личного использования в американском штате Вашингтон с 6 декабря.

Соответствующий закон был принят в ноябре. Меж тем, курение марихуаны в общественных местах в штате по-прежнему вне закона, сообщает русская служба Би-би-Си.

Кроме того, еще в течение года марихуану нельзя будет приобрести легально.

Согласно прогнозам экономистов, налоги с продаж легкого наркотика принесут Вашингтону несколько сотен миллионов долларов ежегодно.

В то же время, у федерального правительства остается возможность заблокировать свободную продажу марихуаны на территории Вашингтона.