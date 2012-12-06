В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло вчера вечером на востоке Ирана, сообщается на сайте Геологической службы США, передают РИА «Новости».

Подземные толчки были зафиксированы в 20.38 по местному времени (21.08 мск) в 79 километрах к северо-востоку от города Бирдженд, административного центра провинции Южный Хорасан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,4 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В середине августа в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5. В результате было разрушено множество поселков вокруг города Тебриз, погибли более 300 человек, тысячи ранены.

Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара. В декабре 2003 года жертвами землетрясения магнитудой 6,3 в городе Бам на юго-востоке страны стали более 31 тысячи человек, около 42 тысяч получили ранения. Сам город, а также знаменитая крепость были почти полностью разрушены.