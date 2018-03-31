Гастрит у школьника: винить ли сладкое?

Разнообразие является залогом правильного питания. Если на протяжении недели вы даете ребенку многообразные блюда, можете быть уверены: ребенок действительно получает все нужные питательные вещества. Питание не правильно лишь тогда, когда ребенок длительное время ест печенье и пирожные, копчения, колбасы.

Единственный способ избежать в будущем отмеченных проблем - привить еще маленькому ребенку правильное отношение к еде. Малыш должен воспринимать ее как приятный способ утоления голода. Не стоит вступать в конфликт во время еды. Вы будете нервничать больше, чем ребенок: в следующий раз он будет отказываться есть.

- Давайте малышу многообразные блюда, и пусть выбирает, что ему есть. Его вкусы быстро сделаются выразительнее.

- Не принуждайте есть какое-то определенное блюдо, и не обещайте вознаграждение, если он съест его. Фраза "Съешь морковку, и тогда сможешь ездить на велосипеде" заставит любого ребенка думать, что морковь - это что-то гадкое, если за нее обещают награду.

- Не тратьте много времени на приготовление чего-то специально для него, потому что будете еще больше разочарованы, если ребенок не будет есть.

- Если он ленится есть, замедляет этот процесс - не подгоняйте. Дети обычно едят медленнее, чем взрослые.

- Не уговаривайте ребенка есть больше, чем хочет. Позвольте ему решать, сыт ли он.

Конечно, нечестно и нереально совсем запретить конфеты, потому что ребенок будет хотеть их еще больше. Но конфеты имеют очень мало питательных веществ, ощутимо разрушают зубы ребенка.

Поэтому пытайтесь сдерживать любовь ребенка к чему-нибудь сладкому, уменьшите употребление сахара и сладкой пищи к минимуму. На десерты давайте фрукты или несладкий йогурт. Прекрасным является также сыр, который нейтрализует кислотные бактерии, вредные для эмали зубов.

- Выбирайте конфеты, которые можно съесть быстро, а не сосать и жевать длительное время.

- Во время еды придавайте преимущество натуральным, разведенным, а не с мякотью, фруктовым сокам; молоко и воду лучше употреблять между основными приемами еды.

- Приучите ребенка чистить зубы пастой с фтором хотя бы после завтрака и перед сном.

Достаточно часто маленькие школьники идут в школу, позавтракав лишь йогуртом или не едя вообще. Ребенок же должен идти в школу сытым. Утром обязательно нужно есть вареные блюда: каши, омлет, котлеты. Переваренная еда поступает в кровь, и, в свою очередь, в мозг, который начинает активно работать. У школьников самый активный период с 9 до 11 часа утра и с 4 до 6 часов вечера. Поэтому завтрак и обед - очень важны.

Около 12 часов дня не лишним будет второй завтрак: фрукты, бутерброды. Только есть его нужно не всухомятку, стоя в коридоре, а сидя за столом в буфете и обязательно чем-либо запивая.

А вот шоколадками перекусывать не стоит, как бы не призывала к этому реклама. Во-первых, поступая в головной мозг вместе с кровью, она дает ему порочный сигнал, что ребенок поел. Начинает активно выделяться желудочный сок и исчезает аппетит. А во-вторых, в роте постоянно существует сладкая среда - идеальная для размножения микробов.

Копченые и острые продукты лучше не давать детям лет до 15, а в идеале - до 17. Все эти острые колбаски с майонезом, с кетчупом раздражают слизевую оболочку детских желудков. В ответ на острую еду выделяется больше соляной кислоты - желудочного сока, который обжигает стенки желудка.

СИМПТОМЫ, ПРИ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

- Если у ребенка бывает отрыжка после еды или изжога - это может быть первыми проявлениями гастрита.

- Плохой запах изо рта, если он не связан с болезнью десен и зубов, также свидетельствует о проблемах желудочно-кишечного тракта.

- Сильная боль "под ложечкой" или ощущение, что желудок болит от голода, хотя ребенок только что поел, почти наверняка свидетельствуют о заострении гастрита или даже язве.

- Резкая боль в участке пупка может свидетельствовать о дискинезии кишечника.

- Если у ребенка плохой аппетит, а изо рта часто течет слюна, невзирая на "солидный" школьный возраст, если во сне он скрежещет зубами, возможно, это только глисты.

Олеся Донченко,

семейный врач