Гастрит у школьника: винить ли сладкое?

Гастрит у школьника: винить ли сладкое?

17:28, 05 декабря 2012
0

 Ребенок же должен идти в школу сытым. Утром обязательно нужно есть вареные блюда: каши, омлет, котлеты...

Разнообразие является залогом правильного питания. Если на протяжении недели вы даете ребенку многообразные блюда, можете быть уверены: ребенок действительно получает все нужные питательные вещества. Питание не правильно лишь тогда, когда ребенок длительное время ест печенье и пирожные, копчения, колбасы.

Единственный способ избежать в будущем отмеченных проблем - привить еще маленькому ребенку правильное отношение к еде. Малыш должен воспринимать ее как приятный способ утоления голода. Не стоит вступать в конфликт во время еды. Вы будете нервничать больше, чем ребенок: в следующий раз он будет отказываться есть.

- Давайте малышу многообразные блюда, и пусть выбирает, что ему есть. Его вкусы быстро сделаются выразительнее.

- Не принуждайте есть какое-то определенное блюдо, и не обещайте вознаграждение, если он съест его. Фраза "Съешь морковку, и тогда сможешь ездить на велосипеде" заставит любого ребенка думать, что морковь - это что-то гадкое, если за нее обещают награду.

- Не тратьте много времени на приготовление чего-то специально для него, потому что будете еще больше разочарованы, если ребенок не будет есть.

- Если он ленится есть, замедляет этот процесс - не подгоняйте. Дети обычно едят медленнее, чем взрослые.

- Не уговаривайте ребенка есть больше, чем хочет. Позвольте ему решать, сыт ли он.

Конечно, нечестно и нереально совсем запретить конфеты, потому что ребенок будет хотеть их еще больше. Но конфеты имеют очень мало питательных веществ, ощутимо разрушают зубы ребенка.

Поэтому пытайтесь сдерживать любовь ребенка к чему-нибудь сладкому, уменьшите употребление сахара и сладкой пищи к минимуму. На десерты давайте фрукты или несладкий йогурт. Прекрасным является также сыр, который нейтрализует кислотные бактерии, вредные для эмали зубов.

- Выбирайте конфеты, которые можно съесть быстро, а не сосать и жевать длительное время.

- Во время еды придавайте преимущество натуральным, разведенным, а не с мякотью, фруктовым сокам; молоко и воду лучше употреблять между основными приемами еды.

 - Приучите ребенка чистить зубы пастой с фтором хотя бы после завтрака и перед сном.

Достаточно часто маленькие школьники идут в школу, позавтракав лишь йогуртом или не едя вообще. Ребенок же должен идти в школу сытым. Утром обязательно нужно есть вареные блюда: каши, омлет, котлеты. Переваренная еда поступает в кровь, и, в свою очередь, в мозг, который начинает активно работать. У школьников самый активный период с 9 до 11 часа утра и с 4 до 6 часов вечера. Поэтому завтрак и обед - очень важны.

Около 12 часов дня не лишним будет второй завтрак: фрукты, бутерброды. Только есть его нужно не всухомятку, стоя в коридоре, а сидя за столом в буфете и обязательно чем-либо запивая.

А вот шоколадками перекусывать не стоит, как бы не призывала к этому реклама. Во-первых, поступая в головной мозг вместе с кровью, она дает ему порочный сигнал, что ребенок поел. Начинает активно выделяться желудочный сок и исчезает аппетит. А во-вторых, в роте постоянно существует сладкая среда - идеальная для размножения микробов.

Копченые и острые продукты лучше не давать детям лет до 15, а в идеале - до 17. Все эти острые колбаски с майонезом, с кетчупом раздражают слизевую оболочку детских желудков. В ответ на острую еду выделяется больше соляной кислоты - желудочного сока, который обжигает стенки желудка.

СИМПТОМЫ, ПРИ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

- Если у ребенка бывает отрыжка после еды или изжога - это может быть первыми проявлениями гастрита.

- Плохой запах изо рта, если он не связан с болезнью десен и зубов, также свидетельствует о проблемах желудочно-кишечного тракта.

- Сильная боль "под ложечкой" или ощущение, что желудок болит от голода, хотя ребенок только что поел, почти наверняка свидетельствуют о заострении гастрита или даже язве.

- Резкая боль в участке пупка может свидетельствовать о дискинезии кишечника.

- Если у ребенка плохой аппетит, а изо рта часто течет слюна, невзирая на "солидный" школьный возраст, если во сне он скрежещет зубами, возможно, это только глисты. 

Олеся Донченко,

семейный врач

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter