Что лечит глина

- Если Вы обожглись, немедленно смешайте глину с соком алоэ и сразу наложите смесь на ожог. Вторую порцию смеси положите в морозильную камеру, спустя некоторое время измените компресс, и так делайте до тех пор, пока боль не утихнет.

- При экземах, аллергической сыпи, нейродерматите, псориазе в компрессы из глины добавляют пшеничные высевки и измельченные семена льна. Компресс держат, по меньшей мере, 1 час или всю ночь.

- Если у вас болит голова, воспаление носовых пазух или среднего уха, сделайте теплые аппликации из глины на участок шеи на 30 мин. Можно добавить сок и цедру лимона.

- В случае мастопатии каждый вечер употреблять 4 г магнезии, растворенной в 30 мл воды, и прикладывать к молочной железе глиняные компрессы: 40 г глины залить теплой водой или уриной, размешать до консистенции густой сметаны, приложить к месту затвердения, держать 40-60 мин., потом смыть. Процедуру проводить дважды в сутки.

- В случае хронической венозной недостаточности полезные ванночки из отвара ивы ( 0,5 кг ветвей ивы варить 30 мин. в 5 л воды, немного охладить, процедить, добавить глины и держать ноги в ванночке 20-30 мин.). После этого слегка втереть в ноги чесноковое масло: 0,5 кг чеснока, 500 мл кукурузного масла, хранить не процеживая.

- Кашель "выгоняют" глиной, смешанной с сухой горчицей и разведенной в горячей воде. Теплым раствором смазывают грудь больного и мышцы. Дать больному чай с липой или малиной.