Что лечит глина
При ревматизме, кожных болезнях, при переутомлении
- Если Вы обожглись, немедленно смешайте глину с соком алоэ и сразу наложите смесь на ожог. Вторую порцию смеси положите в морозильную камеру, спустя некоторое время измените компресс, и так делайте до тех пор, пока боль не утихнет.
- При экземах, аллергической сыпи, нейродерматите, псориазе в компрессы из глины добавляют пшеничные высевки и измельченные семена льна. Компресс держат, по меньшей мере, 1 час или всю ночь.
- Если у вас болит голова, воспаление носовых пазух или среднего уха, сделайте теплые аппликации из глины на участок шеи на 30 мин. Можно добавить сок и цедру лимона.
- В случае мастопатии каждый вечер употреблять
- В случае хронической венозной недостаточности полезные ванночки из отвара ивы (
- Кашель "выгоняют" глиной, смешанной с сухой горчицей и разведенной в горячей воде. Теплым раствором смазывают грудь больного и мышцы. Дать больному чай с липой или малиной.
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