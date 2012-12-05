В Сирии в результате минометного обстрела погибли 29 школьников

30 человек погибли в результата минометного обстрела школы, расположенной в районе Эль-Вафидин на окраине столицы Сирии.

По данным местных СМИ, 29 погибших являлись учащимися образовательного учреждения, а еще один работал преподавателем, передает ИТАР-ТАСС.

Ответственность за эту атаку не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок.

Эль-Вафидин расположен в 20 км к северо-западу от Дамаска и служит с 1967 года прибежищем для 25 тыс. семей с оккупированных Израилем Голанских высот, которые покинули свои дома во время арабо-израильской войны.