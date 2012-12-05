В Сирии в результате минометного обстрела погибли 29 школьников
17:06, 05 декабря 2012Зарубежные новости
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Ответственности никто не взял
30 человек погибли в результата минометного обстрела школы, расположенной в районе Эль-Вафидин на окраине столицы Сирии.
По данным местных СМИ, 29 погибших являлись учащимися образовательного учреждения, а еще один работал преподавателем, передает ИТАР-ТАСС.
Ответственность за эту атаку не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок.
Эль-Вафидин расположен в 20 км к северо-западу от Дамаска и служит с 1967 года прибежищем для 25 тыс. семей с оккупированных Израилем Голанских высот, которые покинули свои дома во время арабо-израильской войны.
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