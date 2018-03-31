Гельминтоз может протекать без проявлений

Согласно официальной статистике, на территории Украины зарегистрировано 400 тысяч больных гельминтами. Однако, судя по объемам продажи препаратов против глистов, количество зараженных паразитами может быть в несколько раз больше.

Учитывая статистику продажи противогельминтных препаратов, официально зарегистрированных больных должно быть 4 миллиона.

80 % людей, зараженных глистами в Украине, - дети. Самые распространенные ленточные глисты и черви-сосальщики. Последние из них могут достигать 2 метров и занимать в организме человека пространство от кишечника к головному мозгу.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИММУНИТЕТ К ГЕЛЬМИНТАМ

В структуре заболеваний паразитарные болезни занимают второе место после гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Насчитывается около 150 видов гельминтов, которые способны поражать человека и паразитировать в его организме. Из них на территории Украины обнаружено около 30 видов. Из-за оживления миграционных процессов возможен завоз тропических гельминтозов из стран Африки и Азии.

Частота поражения гельминтами зависит от индивидуальных мер профилактики, силы иммунитета, возраста. Частота поражений такими возбудителями, как аскарида, карликовый солитер, волосоголовец, является максимальной у детей, и с возрастом эта тенденция постепенно снижается. Это объясняется тем, что после многократных заражений этими возбудителями у человека развивается специфический иммунитет. Вместо этого взрослые чаще заражаются бычьим и свиным солитерами, широким стежковцем, кошачьей двуусткой.

В случае глистной инвазии, в организме срабатывают общефизиологические механизмы иммунитета, такие как фагоцитоз, лизис, инкапсуляция паразитов и т.п. Благодаря этому уменьшается количество зрелых паразитов, их негативное влияние на ткани пораженных органов. Соответственно становится меньше и общий убыток от поражения глистами. В случае суперинвазии, повторного заражения тем же типом гельминта, развивается относительный иммунитет. Благодаря этому количество особей паразита становится меньше, чем при первичном поражении паразитом. Уменьшается и продолжительность их жизни. К тому же при суперинвазии глисты могут не достигать половой зрелости.

РАЗНОВИДНОСТИ ПАРАЗИТОВ

По особенностям циклов развития гельминтов различают геогельминты и биогельминты. Развитие геогельминтов на начальных стадиях проходит во внешней среде, а впоследствии уже в организме человека. К геогельминтам принадлежат аскариды, волосоголовцы, стронгилоиды и тому подобное.

Биогельминты развиваются только в живых организмах. К ним принадлежат трихинела, дирофилярии, кошачья двуустка, большинство солитеров. Хозяевами-носителями биогельминтов могут быть насекомые, рыбы, моллюски, звери, люди. Разные стадии своего развития биогельминты проходят у разных видовых хозяев. Личиночные стадии развиваются в организме промежуточного хозяина, скажем, животного. А взрослая половозрелая особь паразита - в организме конечного хозяина, например, человека.

При поражении биогельминтом человек может быть как его промежуточным, так и конечным хозяином. Человек является конечным хозяином для широкого стежковца, где промежуточный - веслоногий рак и рыба; для бычьего солитера, где промежуточный хозяин - рогатый скот, для описторхиса или кошачьей двуустки, где промежуточные хозяева - моллюски, рыба карповых видов и т.д. Промежуточным хозяином человек является в случае поражения ехинококозом.

По форме гельминты распределяют на трематоды (сосуны), цестоды (ленточные червяки) и нематоды (круглые червяки). В зависимости от вида паразитов различают трематодозы, цестодоз, нематодозы. К наиболее распространенным среди людей трематодозов принадлежат описторхоз, фасциолез, к цестодозу - дифилоботриоз, гименолепидоз, ехинококоз, а к нематодозам - аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез, трихоцефальоз.

Гельминты могут паразитировать во всех тканях и органах человека. Однако чаще всего они локализуются в кишечнике. При этом отдельные гельминты имеют любимые места паразитирования. Бычий и свиной солитеры, широкий стежковец, длиной от 1,5 до 10 метров , фиксируются в верхнем отделе тонких кишок. Там же паразитирует и аскарида. Карликовый солитер (длина 5- 8 см ) паразитирует в нижней трети тонкого отдела кишечника. Волосоголовец - в толстом отделе. Описторхис любит жить в желчных проходах печени и проливах поджелудочной железы.

Такое деление гельминтов в пищеварительном тракте не только обеспечивает им индивидуальную выживаемость, но и создает условия для развития в организме одного человека нескольких видов гельминтов.

ЧЕМ ОПАСНЫ ГЕЛЬМИНТЫ

Глистные заболевания нередко протекают без специфических жалоб и проявлений. Поэтому на предмет наличия глистной инвазии необходимо тщательным образом обследоваться в случае длительных нарушений пищеварения и аппетита, потери массы тела.

В целом влияние паразитов на организм человека является многообразным. Прежде всего, продукты жизнедеятельности и распада гельминтов производят на организм хозяина общетоксичное действие. В то же время повышается склонность к разным аллергенам. Страдает организм человека и от механического повреждения органов и тканей в местах паразитирования гельминтов. А в случае миграции личинок паразитов может нарушаться движение естественных жидкостей и секретов (обращение крови и лимфы), развиваться бронхообструкция и непроходимость кишечника.

При шистосоматозе в мочевом пузыре и прямой кишке нередко образуются папилломы и карциноматозные разрастания. Причиной этого является раздражение живых тканей больного яйцами гельминтов. А в случае описторхоза и клонорхоза часто развивается рак печени.

Аскаридами и волосоголовцами могут обусловливаться некоторые кожные заболевания. Эти гельминты имеют способность усложнять течение кожных заболеваний другой этиологии.

При аскаридозе, трихоцефальозе, тениаринхозе и другой инвазии резко снижается содержание соляной кислоты в желудочном соке. Из-за этого уменьшаются бактерицидные свойства желудочного сока, нарушается пищеварение, развивается склонность к отравлениям, которые по симптоматике похожи на пищевые.

НАРУШИТЕЛИ ЭНДОКРИННОГО ГОМЕОСТАЗА

Опыты, проведенные еще в 1912-1920 гг. в Пастеровском институте (Париж), показали, что экстракты из некоторых солитеров, в частности, бычьего, влекли атрофические изменения в коре надпочечников. Почти так же реагировала и щитообразная железа. Другие железы внутренней секреции (гипофиз, поджелудочная, яичники) давали подобную, но менее выраженную реакцию. Учитывая взаимосвязь органов эндокринной системы, паразитирование гельминтов предопределяет нарушение эндокринного гомеостаза.

Методом эксперимента было установлено, что продуцируемые аскаридами токсины не только подавляют работу коры надпочечников, но и повышают уровень сахара в крови. Хроническая инвазия глистами также часто способствует гипотонии. Нормализация давления у гипотоников кратковременно происходит лишь в период употребления адаптогенов (препаратов женьшеня, элеутерококка, аралии, левзеи, родиолы и тому подобное) и опять снижается в случае их отмены. После дегельминтизации артериальное давление нормализуется самостоятельно.

Под воздействием продуцируемых гельминтами токсинов также повышается проницаемость гематоэнцефалического барьера с проявлениями серозного или серозно-геморрагического вентрикулита. Это может обусловливать ощутимую головную боль, не поддающуюся лечению.

Часть пораженных паразитами подопытных животных за счет дистрофичного ожирения подкожной клетчатки (прообразу целлюлита), предопределенного атрофией и ожирением щитообразной железы. Также было установлено, что в результате изменений щитообразной железы и надпочечников хроническая инвазия аскаридами приводит к нарушению сперматогенеза и кистевидного перерождения яичников.

Установлено, что продукты жизнедеятельности аскарид могут провоцировать прерывание беременности. Если поражение аскаридами произошло на ранних сроках беременности, нередко происходит резорбция плода, а на более поздних сроках - гибель сформированного плода. Поэтому выведение гельминтов в ряде случаев создает условия для ликвидации мужской и женской бесплодности. А в целом дегельминтизация организма способствует нормализации функции эндокринной системы, в том числе возобновлению менструального цикла в случае его отсутствия, устранению или уменьшению климактерических проявлений у женщин.

Ученые исследовали, что гельминтозы содействуют развитию дисбактериоза и связаны с кишечными инфекционными заболеваниями. Паразиты как будто прокладывают дорогу этим болезнетворным инфекциям к организму пораженному. В частности, установлено, что у 97 % больных холерой паразитирует волосоголовец. У носителей холерных вибрионов, которые не болели холерой, волосоголовец обнаружено все в 4,5 % случаев. Также опыты засвидетельствовали, что у больных дизентерией нередко обнаруживают аскариды, волосоголовцы и острицы.

Установлено, что бессимптомное течение туберкулеза в случае инвазии аскаридами и волосоголовцами переходит в острую фазу заболевания. Однако после успешной дегельминтизации туберкулез опять приобретает бессимптомное течение. Скарлатина, как и другие детские инфекции, тяжелее протекают в случае аскаридоза. А острая дизентерия при аскаридозе, трихоцефалезе, энтеробиозе, гименолепидозе часто становится хронической.

Сочетание инфекции с гельминтной инвазией настолько ослабевает организм человека, что выздоровление к проведению дегельминтизации становится невозможным.

ДИАГНОСТИКА

Методики исследования на наличие глистной инвазии достаточно трудоемкие и, к сожалению, не всегда дают точный ответ. Статистика свидетельствует, что 70 % населения прежнего СССР поражено теми или теми гельминтами. Квантовая диагностика дает показатель 80-90 % из тех, кто обратился за медицинской помощью. При этом около 50 % людей к диагностике считали себя практически здоровыми. В случае выявления гельминтов редко наблюдается только один вид. Чаще всего у одного человека паразитирует от 2 до 5 видов гельминтов и самых простых. Реже обнаруживают одновременную инвазию 6-8 видами разных паразитов. Это связано с подобием путей попадания гельминтов в организм. Заражение происходит во время употребления загрязненных яйцами гельминтов продуктов, которые предварительно не прошли надлежащей термической обработки.

ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНАЯ ТЕРАПИЯ

Эта схема условно разделена на несколько этапов. На первом этапе происходит подготовка к выведению гельминтов. С этой целью используют лечебные средства, которые имеют желчегонное, мочегонное действие, что способствуют связыванию и выведению через кишечник токсичных продуктов жизнедеятельности гельминтов. Для этого в лечебной программе используют масла - из семян льна, тыквы, а также препараты алохол, фламин, ентеросгель и тому подобное. Индивидуальный подбор этих средств обеспечивает максимально щадящее следующее удаление гельминтов.

На втором этапе применяют собственно противогельминтные средства на фоне продолжения приема средств первого этапа. В лечебных схемах используют как традиционные аптечные препараты (декарис, вермокс, пирантел, гельминтокс и тому подобное), так и лечебные средства растительного происхождения, которые имеют широкий спектр противогельминтной активности. Синтетические противогельминтные препараты имеют один недостаток. Речь идет о жесткости их фармакологического действия, которое вызывает одновременную гибель большого количества гельминтов. А это, как известно, обычно сопровождается усилением интоксикации. С целью мягкой дегельминтизации используют фитопрепараты, самыми известными среди которых являются семена тыквы. Чтобы выгнать глисты, можно применить и пищевую добавку пар уолнат плас. В ее состав входят экстракт черного ореха, черный орех, чеснок, кора дуба белого, полынь обычная, семена тыквы, семенаво пижмы, ферменты бромелаин и папаин.

На третьем этапе противогельминтной терапии применяют средства для возобновления нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, легких, стимуляции иммунитета, пополнения недостатка витаминов, микроэлементов и т.п. При этом первоочередное внимание отводится состоянию печени. Для улучшения ее работы используют традиционные гепатопротекториы - карсил, дарсил, силибор. Чтобы повысить неспецифическую стойкость организма, на этом этапе применяют средства с иммуностимулирующей активностью, насыщают организм витамином А.

Эффективная дегельминтизация предопределяет не только улучшение собственно процессов пищеварения, но и уменьшает антигенную перегрузку печени токсинами. В итоге аллергические реакции уменьшают свою выразительность, а то и вообще не развиваются.

ФИТОПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ ПАРАЗИТОВ

Для выведения аскарид и волосоголовцев используют такой сбор. Трава золототысячника малого - 1 ст. л., соцветие бессмертника песчаного - 1 ст. л., листья бобовника трехлистного - 1 ч. л., корни горечавки желтой - 1 ч. л. Смесь заливают 600 мл очищенной воды комнатной температуры, нагревают на протяжении 15 мин. на водяной бане, тогда добавляют 1 ст. л. соцветия пижмы обычной. Настаивают на протяжении ночи в тепле. В 6 часов утра больному дают выпить первую порцию этого отвара

В 7 часов - вторую, 8 часов - третью. В 9 часов дают слабительное (например, 15- 30 г горькой соли). В 10 часов утра больной должен позавтракать кашей с небольшим количеством масла, выпить чая. Этот лечебный курс нужно повторить через 2-3 недели.

Дозирование лечебного отвара на один прием зависит от возраста больного. Детям 3-4 лет дают 1/4 стакана отвара, детям возрастом свыше 15 лет и взрослым - до 1 стакана. Эти лекарства очень горькие, поэтому после их употребления ребенку дают выпить воды, можно дать и конфету.

Для выведения из организма стежковцев используют целый комплекс мер. На протяжении нескольких дней больному дают преимущественно растительную пищу. Это пшеничный хлеб с высевками, овощи, редька, чеснок, хрен, кислая капуста, больше черники и брусники. Эти продукты способны растворять кишечную слизь. К тому же они легко и быстро перевариваются, что не по нраву паразитам. Поэтому, не находя для себя благоприятных условий, ленточные глисты двигаются к выходу.

Можно избавиться от стежковцев и другим способом. На протяжении 1-3 дней применяют вышеуказанную диету. Вечером 3-го дня нужно съесть селедку с луком и пшеничный хлеб. Утром 4-го дня толкут в ступке семена тыквы (предварительное очищенное). Детям в возрасте 3-4 лет нужно 150 г , 5-6 лет - 200 г , 10 лет и старше - 400 г . Толченые семена смешивают с брусничным соком до получения кашки. В 7 часов утра больному дают съесть натощак половину кашки, в 8 часов - другую. В 10 часов больной должен выпить 1-2 столовых ложки касторового масла. При необходимости процедуру повторяют через 2 дня.

Если есть подозрение на гельминты, но в то же время неизвестно, какие именно глисты паразитируют в организме человека, то бороться с ними можно такими средствами. Нужно есть как можно больше сырой моркови, пить морковный сок, настой березовых почек. Для приготовления настоя одну чайную ложку почек заливают 200 мл воды, нагревают на водяной бане 30 мин. и настаивают на протяжении 2 часов. Принимают настой по 1/2 стакана 2 раза в день в течение недели. Также рекомендуется пить натощак по 200 мл сока спелой дыни. Конечно, при условии, что эти культуры выращены без ядохимикатов, иначе произойдет значительное отравление.

Выведение из организма человека паразитов с помощью индивидуальных подобранных средств синтетического и растительного происхождения, прежде всего, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и печени. Также это способствует переводу многих хронических заболеваний других органов и систем в стойкую ремиссию, устранению аллергического фона, усилению иммунитета, улучшению качества жизни.

Предотвратить развитие гельминтозов поможет полноценное питание, что в достаточном количестве обеспечивает организм всеми питательными веществами, особенно - витаминами С, D и А. Позитивное значение здесь имеет и стимуляция общего иммунитета. Она снижает вероятность заражения гельминтами, препятствует миграции паразитов организмом и достижению ими половозрелой стадии, сокращает продолжительность их жизни в организме. Для этого применяют иммуномодуляторы.

Борис Скачко,

врач-фитотерапевт