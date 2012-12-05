Мощный тайфун на Филиппинах собирает жертвы

Число жертв самого сильного на юге Филиппин за последние 20 лет тайфуна "Пабло", по официальным данным национальной гражданской обороны, достигло 274, ранено почти 350 человек.

"Целые семьи были смыты оползнями", - заявил сегодня министр внутренних дел Филиппин Мануэль Рохас, который лично инспектирует поисково-спасательные операции на крупнейшем на Филиппинах острове Минданао, передает РИА «Новости».

По его словам, на острове с населением в 10 млн человек пропали без вести 300 жителей. В убежищах и эвакоцентрах, по данным гражданской обороны, укрылись почти 180 тыс. человек. Всего от стихии пострадали на этот момент более 217 тыс. филиппинцев.