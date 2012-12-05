Существует ли иммунитет к гельминтам

Согласно официальной статистике, на территории Украины зарегистрировано 400 тысяч больных гельминтами. Однако, судя по объемам продажи препаратов против глистов, количество зараженных паразитами может быть в несколько раз больше.

Учитывая статистику продажи противогельминтных препаратов, официально зарегистрированных больных должно быть 4 миллиона.

80 % зараженных глистами в Украине, - дети. Самые распространенные ленточные глисты и черви-сосальщики. Последние из них могут достигать 2 метров и занимать в организме человека пространство от кишечника к головному мозгу.

В структуре заболеваний паразитарные болезни занимают второе место после гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Насчитывается около 150 видов гельминтов, которые способны поражать человека и паразитировать в его организме. Из них на территории Украины обнаружено около 30 видов. Из-за оживления миграционных процессов возможен завоз тропических гельминтозов из стран Африки и Азии.

Частота поражения гельминтами зависит от индивидуальных мер профилактики, силы иммунитета, возраста. Частота поражений такими возбудителями, как аскарида, карликовый солитер, волосоголовец, является максимальной у детей, и с возрастом эта тенденция постепенно снижается. Это объясняется тем, что после многократных заражений этими возбудителями у человека развивается специфический иммунитет. Вместо этого взрослые чаще заражаются бычьим и свиным солитерами, широким стежковцем, кошачьей двуусткой.

В случае глистной инвазии, в организме срабатывают общефизиологические механизмы иммунитета, такие как фагоцитоз, лизис, инкапсуляция паразитов и т.п. Благодаря этому уменьшается количество зрелых паразитов, их негативное влияние на ткани пораженных органов. Соответственно становится меньше и общий убыток от поражения глистами. В случае суперинвазии, повторного заражения тем же типом гельминта, развивается относительный иммунитет. Благодаря этому количество особей паразита становится меньше, чем при первичном поражении паразитом. Уменьшается и продолжительность их жизни. К тому же при суперинвазии глисты могут не достигать половой зрелости.