Не укладывайте малыша спать на животик

"Пожалуйста, не сутулься" - как часто говорим мы эти слова школьнику. В то время как обращать внимание на формирование его осанки следует из первых месяцев от роду.

Подбирая кроватку для новорожденного, большинство родителей пользуются принципом: что тверже, то лучше. В действительности это неправильное суждение: поверхность, на которой лежит малыш, должна быть ровной, но комфортной для спины. Матрас должен не искусственно выравнивать позвоночник, а способствовать формированию его естественных изгибов.

Очередное модное нашествие - укладывание ребенка спать на живот. Не делайте этого, если хотите, чтобы ваш малыш оставался здоровым, легко усваивал и запоминал все, чему вы его учите. Когда ребенок лежит на животе, происходит значительное сгибание головы в сторону. По мере засыпания мышцы расслабляются, как последствие происходит еще большее прогибание шеи, сжимаются позвоночные артерии, от чего страдают задние частицы головного мозга, которые отвечают за зрение, формирование реакций, внимания, памяти. А вот полежать некоторое время на животе ребенку даже полезно - это его первая гимнастика. Отжимаясь ручками, он формирует шейные и поясничные естественные лордозы (изгибы позвоночника вперед). Но малыш не должен уставать, иначе в случае перенапряжения вместо растягивания позвоночник будет работать на сжатие.

Не стоит подталкивать ребенка к ранним достижениям - чтобы он рано садился, рано становился на ноги. Если малыш будет садиться уже до 5-6 месяцев, у него может сформироваться поясничный кифоз, то есть прогиб назад. У такого ребенка в будущем большая вероятность развития плоскостопия. А при отсутствии нормальной амортизации стопы мышцы спины будут напрягаться, и такой ребенок уже в первом классе может жаловаться на боль в спине.