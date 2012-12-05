Чем полезна хурьма

Хурма - это самый сладкий плод: глюкоза и фруктоза составляют четверть его массы. Двумя-тремя плодами можно унять голод. Многие даже едят сушеную хурму с чаем вместо конфет или сахара. Это свойство плода имеет очень большое значение для больных с изъянами сердца. Организм использует сахар хурмы для питания сердечной мышцы. При этом уровень глюкозы в крови остается неизменным.

Людям с больным сердцем полезно знать и то, что хурма содержит много калия. Тем, кто употребляет мочегонные средства, что выводят калий, часто приходится дополнительно принимать препараты с солями калия. Но приема лишних лекарств можно избежать, введя вместо них в рацион хурму, абрикосы и яблоки.

Хурма также имеет мочегонное действие. Это самое главное свойство, благодаря которому она считается почти лекарственным средством в кардиологии. На курортах Кавказа, в частности в Цхалтубо, врачи издавна рекомендовали больным с патологией сердца и сосудов съедать по 2-3 плода японской хурмы в день. Эффект превосходил любые надежды.

Иногда у больных с сердечно-сосудистой недостаточностью развивается временное привыкание к мочегонным препаратам, их действие резко снижается. Тогда на помощь может прийти хурма. Необходимо есть 3-4 плода в день, чередуя их с тремя 100-грамовими порциями горячего молока. Результаты такого лечения заметны уже на второй день, нужно лишь в это время сократить к минимуму употребление других продуктов. Кстати, для лечения пригодится как свежая, так и сушеная хурма, эффект от этого не изменится. За 4-5 дней ваш организм отдохнет от больших доз мочегонных препаратов, а они опять начнут действовать.

Хурма богата на магний. Она значительно снижает вероятность образования камней. Кроме того, плоды хурмы помогают вывести из организма соли натрия.

Хурма - поистине источник всего полезного и нужного. Она содержит много бета-каротина, витамины А, С, Р, Е и много железа. Доказано: у людей, которые едят много плодов и овощей, содержащие бета-каротин, значительно снижается риск возникновения рака легких.

Много в ней и пектинов, которые помогают в процессе пищеварения. Прицепиться, кажется, ни к чему. Разве что к вязкому вкусу хурмы. Он бывает таким благодаря дубильным веществам, которые входят в состав плода. Поэтому покупать хурму нужно при полной зрелости, когда она уже мягкая - сладкая и душистая.