В Беларуси в результате ДТП пострадали трое украинцев
13:56, 05 декабря 2012Зарубежные новости
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Госпитализированы в больницу
В Беларуси в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Бресте.
По данным учреждения, ДТП произошло 2 декабря на 186-м километре автодороги Минск-Брест.
Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.
Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве в Бресте и Департаменте консульской службы МИД Украины.
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