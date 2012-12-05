В Беларуси в результате ДТП пострадали трое украинцев

В Беларуси в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Бресте.

По данным учреждения, ДТП произошло 2 декабря на 186-м километре автодороги Минск-Брест.

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве в Бресте и Департаменте консульской службы МИД Украины.