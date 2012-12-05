Чем полезно кровопускание

Кровопускание снова станет использоваться в медицине. Для снижения риска болезней врачи будут брать кровь у пациентов.

Веками медики лечили различные болезни, считая, что они вызваны избытком крови в организме. Сегодня ученые назвали кровопускание профилактикой гипертонии и повышенного уровня холестерина. Существует мнение, оно защищает организм и от рака.В больницах Великобритании уже используют кровопускание в лечении язвенного колита и других болезней кишечника.

Недавно берлинские исследователи из Immanuel Hospital провели исследование, в котором приняли участие 60 пациентов с избыточным весом. За период 6 недель у пациентов дважды брали кровь (450 мл - сопоставимо с донорскими показателями). В результате, показатель уровня давление у них снизился на 18 мм рт. столба. Это в два раза больше, чем при использовании современных лекарств.

По статистике у доноров крови уровень холестерина значительно ниже, они реже сталкиваются с болезнями сердца и инсультами. Иные исследования показали, если диабетик регулярно сдает кровь, улучшается показатель уровня сахара в ней.

likar.info