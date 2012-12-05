Что делать, если разбился градусник

Начальник отдела защиты населения и территории управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львова Евгений Басан рассказал, что градусники разбивают как дети, так и взрослые. Первые - из-за свое любопытства, а вторые - по неосторожности и поспешность. Больше всего случаев происходит в холодное время года, когда люди массово болеют различными респираторными вирусными инфекциями.

"Довольно часто люди невнимательны - спеша они ударяют градусниками об стол, стулья и даже кровати. Иногда просто не крепко держат сам корпус, и как результат градусник вылетает и разбивается ", - комментирует Евгений Басан.

Если ртуть из градусника высыпалась и человек не знает, что делать дальше - следует обращаться по телефону "101". Если же высыпалось ртути немного, ее можно собрать самостоятельно и отнести в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения своего города.

"Первое, что нужно сделать - остановиться, не паниковать и ни в коем случае не бегать, чтобы не разнести ртуть ногами по всей квартире. Видимые горошины ртути следует аккуратно накатить одной бумажкой на другую или втянуть ртуть резиновой грушей. Собранную ртуть поместить в обычную литровую банку, в которую на 1/3 влить воды. Туда же погрузить сам разбитый градусник, ведь в воде ртуть не испаряется ", - продолжает собеседник.

Еще один вариант - собрать ртуть тряпкой или губкой, предварительно смоченные в хлорке или белизне.

При попадании ртути на ковер, одеяло или скатерть - их следует осторожно собрать и вытряхнуть на улице. Вся ртуть, по словам Евгения Басана, испарится.

Вдыхание паров ртути очень вредно для здоровья человека. Поскольку ртуть является тяжелым металлом, первое, где он может осесть, - это костный мозг и почки. Следовательно, накопление ртути в организме может привести к хроническим заболеваниям или осложнениям, в частности, цирроза печени.

Повышено ли содержание ртути в организме человека может показать анализ мочи.

gazeta.ua