В возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты Бесси Купер скончалась в возрасте 116 лет в США.

Об этом сообщил ее сын Сидни Купер, передает ИТАР-ТАСС.

Титул старейшей жительницы планеты достался Б.Купер в 2011 году после смерти бразильянки Марии Гомес Валентим - она была старше американки на полтора месяца. После смерти Б.Купер звание перейдет к 115-летней Дине Манфредини, американке с итальянскими корнями.

У Б.Купер четверо детей, 12 внуков и множество правнуков и праправнуков. Свое долголетие американка объясняла тем, что «никогда не совала нос в чужие дела» и «старалась правильно питаться».

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