Чем согреться в непогоду?

ГЛИНТВЕЙН

1 стакан красного сухого вина, цедра лимона и апельсина, пряности - имбирь, гвоздика, корица, сахар по вкусу, нагреть примерно до 70 градусов (отключать, когда начнет образовываться белая пенка). Не кипятить!

Пейте этот горячий напиток маленькими глотками. Он не только согреет, но и поможет организму устоять перед простудой. К слову, добавлять вино в напиток не обязательно. Вы можете приготовить безалкогольный глинтвейн на основе красного или зеленого чая.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

3 чайные ложки тертого имбиря поместить в 100 мл холодной воды, довести до кипения и держать на слабом огне 10 минут, дать 5-10 минут настояться. Добавить мед и/или миндальное масло, пить горячим. (Если этот напиток для вас сильно концентрированный, можете просто добавить щепотку свежего натертого имбиря в обычный черный чай или кофе.)

Противопоказания: язвы, колиты, кишечные заболевания, беременность и кормление грудью.

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