Спасены трое моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза

Трое из 12 моряков с затонувшего во вторник у берегов Турции сухогруза Volgo Balt 199 спасены, поиски остальных продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие электронные СМИ.

Напомним, сухогруз, перевозивший 3,3 тысячи тонн угля из России в Анталью, затонул в Черном море недалеко от Стамбула. Среди членов команды - один россиянин и 11 украинцев, сообщило управление береговой охраны.