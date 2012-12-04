Спасены трое моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза
14:51, 04 декабря 2012Зарубежные новости
0
Поиски остальных продолжаются
Трое из 12 моряков с затонувшего во вторник у берегов Турции сухогруза Volgo Balt 199 спасены, поиски остальных продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие электронные СМИ.
Напомним, сухогруз, перевозивший 3,3 тысячи тонн угля из России в Анталью, затонул в Черном море недалеко от Стамбула. Среди членов команды - один россиянин и 11 украинцев, сообщило управление береговой охраны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter