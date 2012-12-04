В Таиланде остается на лечении одна украинка
Пострадала во время аварии автобуса
В больнице в Таиланде остается одна гражданка Украины, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в провинции Канчанабури 23 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.
При этом он проинформировал, что еще двое пострадавших прибудут в Киев вечером 4 декабря и будут госпитализированы в лечебные заведения.
А.Дикусаров напомнил, что 1 декабря в Украину была отправлена часть украинских туристов, пострадавших в результате ДТП в Таиланде.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября в результате ДТП с туристическим автобусом, произошедшим в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести.