В Таиланде остается на лечении одна украинка

В больнице в Таиланде остается одна гражданка Украины, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в провинции Канчанабури 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

При этом он проинформировал, что еще двое пострадавших прибудут в Киев вечером 4 декабря и будут госпитализированы в лечебные заведения.

А.Дикусаров напомнил, что 1 декабря в Украину была отправлена часть украинских туристов, пострадавших в результате ДТП в Таиланде.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в результате ДТП с туристическим автобусом, произошедшим в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести.