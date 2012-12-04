У берегов Турции тонет судно: на борту украинцы и россияне

У берегов Турции терпит бедствие судно с 14 моряками на борту.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV, судно потеряло управление из-за выхода из строя рулевого управления, и его сносит к берегу, на борту судна находятся 14 моряков.

По данным управления береговой охраны Стамбула, терпящее бедствие судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

По сообщению телеканала NTV, ссылающегося на представителей морского департамента, из-за сильного шторма к 116-метровому судну пока невозможно направить буксир и провести спасательную операцию. Она может быть проведена после того, как судно сядет на мель.

Стамбул и его окрестности с вечера 3 декабря находится во власти стихии. По сообщениям местных СМИ, сильный ветер, скорость которого временами достигает 80 километров в час, срывал крыши домов, вырывал с корнями деревья в ряде районов Мраморного моря. Из-за шторма во вторник было отменено паромное сообщение в проливе Босфор, разделяющем Стамбул на европейскую и азиатскую части.