Водопроводная вода вызывает аллергию

Дихлорфенол, который в особо высоких дозах используется для очистки водопроводных вод крайне негативно влияет на здоровье. Как сообщают представители медицины, такой компонент, известен также и в пестицидах, может стать причиной пищевой аллергии.

Так, например, в Америке диагноз «пищевая аллергия» присутствует у более чем 15 миллионов человек. Число таких пациентов возрастает с каждым днем (за десятилетие с 1997 по 2007 год количество аллергиков возросло на 18%). Наиболее распространенными продуктами, вызывающими аллергию являются арахис, молоко, соя, пшеница, моллюски и рыба.

По словам аллерголога Элины Джершоу, дихлорфенол очень популярен среди фермеров как средство борьбы с насекомыми-вредителями и сорняками. Присутствует он и в водопроводной воде, а значит и в организме людей.

Это подтверждает и анализ мочи 2211 человек. Пищевую аллергию обнаружили у 411 человек, а 1061 из них имеют аллергическую реакцию на внешние раздражители.

newsland.com