Цинк поможет вылечить детскую пневмонию

Согласно данным ЮНИСЕФ от пневмонии ежегодно умирает 2 млн. детей в возрасте до 5 лет. Ученые полагают, что кроме лечения антибиотиками, в борьбе с болезнью малышам помогут препараты цинка.

В исследовании приняли участие 350 детей от 6 месяцев до 5 лет, которых лечили антибиотиками в госпитале Мулаго. Половина больных употребляла еще и цинк. Явную разницу заметили ученые университета Макерере между группами пациентов, проходившими лечение с применением препаратов цинка и без него. Показателями были: время выздоровления, восстановление дыхания, нормальная температура. Выживаемость увеличилась и среди детей больных ВИЧ.

В группе принимающих препараты цинка выжило 96% детей, в группе без цинка – 88%. Благодаря цинку 8 детей из 100 можно спасти, а среди ВИЧ-инфицированных число увеличивается до 28 пациентов.

Профессор Джеймс Тумвайн объясняет, что цинк — это известный активатор иммунной системы, его дефицит возрастает по всему миру.

likar.info