Печень – незаменимый продукт зимой

С приходом зимы диетологи советуют включить в рацион как можно больше субпродуктов. Самым полезным из них является печень.

Этот продукт, который с приходом холодов может заменить тепличные овощи и фрукты, поддержит организм в тонусе. К такому выводу ученые пришли после эксперимента над мышами. В ходе исследования животных разделили на три группы: первую группу кормили обычным кормом, второй группе добавили в еду витамин В, а третьей – сырую печень.

Через время провели тест – поместили мышей в воду и засекали, как долго они продержаться наплаву. Подопытные первой и второй группы выдержали 13 минут в среднем. Мыши, которые ели печень – до 90 минут.

Этот продукт содержит не только витамин В, но и витамины D, С, Е, К, аскорбиновую кислоту, а также железо. Порция печени обеспечивает организм суточной нормой витаминов. Печень трески считается наиболее полезной. В ней содержится огромное количество витамина А, помогающего сохранить зрение, и витамина D, поддерживающего здоровье костной ткани.

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