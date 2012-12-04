Как выбрать качественную косметику

Тратишь половину зарплаты на косметику, и по-прежнему не довольна набором баночек и флакончиков у себя в косметичке? Понять, что ты не правильно расходуешь деньги на мейк-ап и уход очень просто: тебе всегда чего-то не хватает, а те средства, что есть - всегда недостаточно хороши.

Для того чтобы разорвать этот замкнутый круг, тебе нужно пройти всего несколько простых шагов и ты узнаешь, как тратить «на красоту» значительно меньше. Обрати внимание, мы не призываем тебя в угоду экономии отказываться от качественных помад и кремов в пользу ширпотреба. Наоборот, мы хотим, чтобы ты была довольна каждой покупкой и не сожалела о впустую потраченных средствах.

1. Проведи ревизию

Прежде чем отправляться в магазин, тщательно изучи всю косметику, которая у тебя есть. Собери в одном месте все кремы, помады, кисти и лаки. Достань все, что завалялось в карманах сумок или пылится в дальних углах на полках. Теперь тщательно проверь сроки годности и состояние. Раздели всю косметику на три группы. В первую отложи то, что тебе по каким-то причинам не подошло. Цвет, фактура, качество, твой тип кожи - не важно, что тебя заставит определить средства именно в эту группу. Во вторую отложи косметику, срок годности которой безнадежно истек или тюбики сильно потрескались или разбились.

Как ты, наверное, уже догадалась от средств, которые сейчас оказались в этих двух категориях тебе предстоит избавиться. Не подошедшие по каким-то причинам средства ты можешь раздать подругам или продать в интернете, если они почти новые. Что касается старых или разбитых средств - ты должна их без сожаления выбросить. Заодно и место освободиться для новых покупок.

Если ты все правильно сделала, то в третьей группе у тебя останется новая косметика, которая тебе вполне подходит. Именно на этой базе мы будем составлять твою идеальную косметичку. Кстати, наверняка ты уже сейчас удивлена, сколько у тебя есть хороших средств, о которых ты просто забыла.

2. Не бросай на полпути

Кстати, наверняка после ревизии ты обратила внимание, что у тебя достаточно много средств, которые ты бросила, не использовав до конца. Скорее всего, так случилось, потому что ты купила новое аналогичное средство, и тебе не терпелось его испытать. Сейчас самое время вернуться к этой косметике, только пообещай не покупать аналогов, пока не расходуешь то, что есть.

3. Выясни, что тебе подходит

Вспомни, как много косметики оказалось в группе «не подошло». Для того, чтобы больше не повторять эту ошибку, тебе предстоит научиться разбираться в косметике и выяснить, наконец, что тебе подходит.

Прочитай, какая гамма сочетается с твоим цветотипом, благо мы об этом уже не однократно писали. Выясни свой тип кожи. Запишись на курсы макияжа, сходи на пару тренингов или расспроси более опытных подруг. Все эти знания помогут тебе не совершать необдуманные покупки и не забивать дом десятками ненужных баночек.

4. Напиши список

Только после того, как ты рассортируешь косметику, выяснишь свои потребности и используешь брошенные средства, наступит время идти в магазин. Прежде чем отправиться туда составь список (после ревизии для тебя это не составит никакого труда). Хорошо, если перед походом в магазин ты не только будешь знать чего тебе не хватает (например, тонального крема), но и разберешься, какие характеристики должны быть у нового средства (например, плотная, но легкая текстура и удобный дозатор), и как ты собираешься его использовать (например, для вечернего или зимнего макияжа). Это поможет избежать спонтанных покупок.

5. Не стесняйся сказать «нет»

Внимательно выслушай консультанта в магазине, попроси предложить несколько аналогичных средств разных марок. Запомни или запиши все, что тебе советовал консультант и уходи. Не стесняйся вовремя сказать «нет». Не думай, что обязана что-то купить, раз консультант потратил на тебя столько времени. Во-первых, это его работа, а во-вторых, если он выполнил ее хорошо, ты скоро вернешься.

Дело в том, что часто консультанты в больших косметических магазинах представляют определенные марки и советуют только определенные бренды. Для того чтобы убедиться в том, что эти советы тебе помогут, тебе предстоит еще немного изучить вопрос. Прочитай отзывы о тех средствах, что тебе посоветовали, в интернете, особенное внимание обрати на советы бьюти-блогеров и пользователей на тематических порталах. Сравни цены, возможно, точно такой же лак в интерне-магазине обойдется в два раза дешевле.

Если ты будешь следовать этим принципам, то скоро заметишь, как изменилось качество твоей косметики. Еще совсем чуть-чуть и ты сможешь называть свою косметичку идеальной!

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